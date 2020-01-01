abaika95 Re: Yudjin: Праздничное лицемерие #110





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2463

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Цитата-//Иди ты в... инстаграм НГ и считай.//









Под тем постом про твой труд во дворе перед НГ и откуда ты взял фриковских комментарии всего 55 комментов это раз)









Цитата-// Пролистывая ленту в Инстаграм, среди множества всякой всячины вижу что-то необычное – видеоролики и снимки о том, как в паре-тройке наших тёмных и по-зимнему безлюдных костанайских дворов жители творят праздничную атмосферу своими руками: строят ледяные горки, ставят ёлки, украшают яркими гирляндами.//





Не странно ли писать о своем труде как бы невзначай?) Читается это типо так "Ой я тут прогуливался в интернете а вот оказывается у нас такие жители прекрасные особенно один") это два











Цитата-//Что и демонстрируют тысячи лайков и сотни комментариев под этими сообщениями.//





Какими сообщениями?) Только один пост на НГ где 55 комментариев) это три







Цитата-//Но есть среди них и другие. Приведу несколько мнений из тех, что стали в последнее время появляться на разных ресурсах.//





На нескольких это скольких?)2 Коммента из трех с одного поста НГ,или есть еще?) Где?) Это четыре