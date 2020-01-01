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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ Гога
Yudjin: Праздничное лицемерие
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
НЕУДАЧНИКИ

----А я зря домик прикупил :-x :-x
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//да, конечно, они же кидаются под трамваи как в Павлодаре неоднократно одна апайка, которая требовала, чтобы её обслуживали только на казахском?...//



Юджин ну как там насчет лицемерия?)#27 прочёл?)


Цитата-//Понятия не имею.Только Шойгу знаю//


Я тоже только его,ну и Нургалиев был ещё) справедливо ли это для многонациональной страны?)
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§ Гога
Yudjin: Праздничное лицемерие
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нургалиев был ещё

----В курсе --Раши́д Гума́рович Нургали́ев (тат. Рәшит Гомәр улы Нургалиев; род. 8 октября 1956, г. Джетыгара, Казахская ССР)
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§ yudjin
Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6326
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
27 прочёл?)

прочел и что?
Заканыч, ты сомневаешься в тысячах лайков и сотнях комментариев?
Иди ты в... инстаграм НГ и считай.

Цитата:
abaika95:
Я тоже только его,ну и Нургалиев был ещё)

А я еще и главу центробанка России знаю... Набиуллину ...родилась 29 октября 1963 года в Уфе. По национальности - татарка.
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1480
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А я еще и главу центробанка России знаю..



А Ама́н Гуми́рович Туле́ев (Амангельды Молдагазыевич Тулеев) —губернатор Кемеровской области с 1 июня 1997 по 1 апреля 2018 года. С 3 апреля 2018 депутат Совета народных депутатов Кемеровской области.
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§ abaika95
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Иди ты в... инстаграм НГ и считай.//




Под тем постом про твой труд во дворе перед НГ и откуда ты взял фриковских комментарии всего 55 комментов это раз)




Цитата-// Пролистывая ленту в Инстаграм, среди множества всякой всячины вижу что-то необычное – видеоролики и снимки о том, как в паре-тройке наших тёмных и по-зимнему безлюдных костанайских дворов жители творят праздничную атмосферу своими руками: строят ледяные горки, ставят ёлки, украшают яркими гирляндами.//


Не странно ли писать о своем труде как бы невзначай?) Читается это типо так "Ой я тут прогуливался в интернете а вот оказывается у нас такие жители прекрасные особенно один") это два





Цитата-//Что и демонстрируют тысячи лайков и сотни комментариев под этими сообщениями.//


Какими сообщениями?) Только один пост на НГ где 55 комментариев) это три



Цитата-//Но есть среди них и другие. Приведу несколько мнений из тех, что стали в последнее время появляться на разных ресурсах.//


На нескольких это скольких?)2 Коммента из трех с одного поста НГ,или есть еще?) Где?) Это четыре
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* drakon
Yudjin: Праздничное лицемерие
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18231
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
они же кидаются под трамваи как в Павлодаре неоднократно одна апайка,

Так надо было, под Паровоз - кидаться...
8-) :-o
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§ yudjin
Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6326
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.01.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где?)

Заканыч, тебе делать не х... иди возьми лопату, почисть возле подъезда, во дворе сделай что-нибудь полезное для себя и окружающих.
А пи...больно-трутневый образ жизни не для меня. Мне просто не-ког-да!
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§ abaika95
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ама́н Гуми́рович Туле́ев//


Тулеев,Нургалиев,Набиуллина,Шойгу-отлично)

Казах,два Татарина и не в курсе кто там Шойгу)

А сколько процентно в России,Татар,Чеченцев,Башкир?) Кроме как руководителями национальных республик ни куда не берут?) Да и то даже не во всех республиках национальные кадры в руководстве)
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А пи...больно-трутневый образ жизни не для меня. Мне просто не-ког-да//



Как это некогда?) Вон целую статью про себя на пи...сал) все успеваешь)

[Исправлено: abaika95, 07.01.2020 - 17:27]
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§ ACROS
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 07.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"....А вот пренебрежительное отношение к русскому языку....." - насколько я знаю, при обращении в любой госорган на русском языке ответ предоставляется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на языке обращения , согласно "Закону о языке" - это вы считаете ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫМ отношением к русскому языку?
Кроме Б.П. Князева работавшего директором совхоза им.Пушкина во времена Советского Союза, все вышеназванные мною фамилии в те далёкие советские времена работали ПРОСТЫМИ специалистами в совхозах,как и тысячи специалистов титульной нации, а некоторые ВООБЩЕ ещё не работали в силу своего возраста - это для сведения, что бы знали, как и то что РУХНАМА - это неказахское изобретение, а ТУРКМЕНСКОЕ и наши налоги не идут на СОДЕРЖАНИЕ РУХНАМЫ. Турсунов, Букенов, Естаев, Ахметов - это тоже передовики-аграрии, ГЕРОИ ТРУДА, кормящие тоже приличное число народа, каждый из них сеет примерно от 50 000 до 300 000 гектаров пашни - что бы ВЫ тоже ЭТО знали.
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