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§ NG.kz
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Управлении делами президента РК и его подразделениях работают более 3 тысяч человек, а годовой бюджет этой структуры составляет свыше 87 млрд тенге. О том, на что расходуются эти деньги, рассказывается в исследовании журналиста Джамили МАРИЧЕВОЙ, опубликованном на сайте cabar.asia.
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* Гога
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1892
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---- А так живет президент Уругвая 1 марта 2010 — 1 марта 2015 Хосе Альберто Мухика Кордано .90 % от зарплаты в 12 500 USD президент отправляет на благотворительность. На оставшиеся 1 250 USD проживает вместе со своей женой.
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* abaika95
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А так живет президент//



Извините,не могу не спросить,раз вы начали приводить примеры из разных стран) а ваш президент РФ Владимир Владимирович Путин как живёт? Есть информация?)
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* сайлау курманов
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо сторониться нездоровых людей, я считаю эти понты от нездоровой психики, когда люди возобнили себя богами, законы о неприкосновенности, просто апогей всей мишуры, катастрофа однако
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