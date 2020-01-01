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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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* Гога
Yudjin: Праздничное лицемерие
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1892
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
смотрите по фамильный список сотрудников)

----уже посмотрел .Вы то сами смотрели ?? см.#86
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* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы то сами смотрели ??//



Акимов областей сейчас-0 но за 30 лет существования государства не скажу,один точно был)
Кабинет министров сейчас-0 но за 30 лет существования государства не скажу не смотрел)
Акима районов-у нас сейчас только в области вроде было два)
За 30 лет существования государства не смотрел)

Сейчас заместитель премьер министра не титульник как говорится)
Ещё один был первый зам председателя КНБ
Первый премьер министр РК)
Мажилисменов и сенаторов-ой считать надо)
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* Гога
Yudjin: Праздничное лицемерие
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1892
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----И ваши выводы ??
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* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И ваши выводы ??//



Первый вывод на госслужбе были и есть люди не титульной нации) хорошо это?) Думаю да)

Второй вывод,если ты грамотный и умный специалист то можешь продвинутся по карьерной лестнице) на национальность никто смотреть не будет) яркий пример Скляр)
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1474
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Интересно в России Буряту легко устроится на госслужбе без знания Русского языка?)



Кончайте уже тыкать незнанием языка! Политика «возмещающей дискриминации» будет продолжаться и в том случае, если русские даже впитают его с молоком матери.
Только полностью оказашившийся, отказавшийся от своего менталитета русскоязычный, может быть признан в стране, стремящейся к моноэтничности,своим.
Но много ли найдётся таких ?
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* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Только полностью оказашившийся, отказавшийся от своего менталитета русскоязычный, может быть признан в стране, стремящейся к моноэтничности,своим.Но много ли найдётся таких ?//



О Господи) вы всерьез так думаете?) Да кто же просит отказыватся от менталитета,верь в своего бога,уважай свою нацию,говори на своем языке,кушай только свою кухню но помни вокруг тебя есть люди других наций которые имеют право на свой язык,своего бога,свою кухню только и всего а и да) не обижайся когда ты зная и уважая только свой язык приедешь в парикмахерскую а там работает человек который уважает и говорит только на своем языке) сейчас представить и Казаха приехавшего в Петропавловск и Русского приеховшего в Шымкент можно) ведь правда?)
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