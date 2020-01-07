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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вообще-то, Серый - одна из разновидностей форумчан и имеет право быть среди них. Для разнообразия//




Согласен) ещё б Сталкера вернуть....
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§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 07.01.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш "Серый", который агрился на Норд_Гхоста - стал его прямым от(обра)ражением.
Печально, что он сам этого не понимает и не принимает.

[Исправлено: 3DO, 07.01.2020 - 15:12]
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