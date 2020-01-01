abaika95 Yudjin: Праздничное лицемерие #95





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2454

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Цитата-//Только полностью оказашившийся, отказавшийся от своего менталитета русскоязычный, может быть признан в стране, стремящейся к моноэтничности,своим.Но много ли найдётся таких ?//







О Господи) вы всерьез так думаете?) Да кто же просит отказыватся от менталитета,верь в своего бога,уважай свою нацию,говори на своем языке,кушай только свою кухню но помни вокруг тебя есть люди других наций которые имеют право на свой язык,своего бога,свою кухню только и всего а и да) не обижайся когда ты зная и уважая только свой язык приедешь в парикмахерскую а там работает человек который уважает и говорит только на своем языке) сейчас представить и Казаха приехавшего в Петропавловск и Русского приеховшего в Шымкент можно) ведь правда?)