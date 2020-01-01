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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детский сад прям какой то, вас заело на Юджине?
Цитата:
abaika95:
Не буду делать поспешных выводов) я не Юджин...)


Цитата:
abaika95: В каком-нибудь Ярославле или Пятигорске найдутся фрики которые будут утверждать о "бесовщине нового года" но мы же не будем утверждать что это тенденция политики РФ?) Ума думаю хватит разобраться) и не вешать ярлыки лицемеров)
Ну может и найдётся пару, но да это не тенденция. Тенденция, это приток населения в одно государство и отток из других. Объяснять надеюсь не нужно? ;-)
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Детский сад прям какой то, вас заело на Юджине//


Почему детский сад?) Берите выше-ясельки)


Да заело,когда человек утверждает о каких-то лицемерных тенденциях а обществе а сам сусам) ему нужно напоминать что такое лицемерие)



Цитата-//. Тенденция, это приток населения в одно государство и отток из других. Объяснять надеюсь не нужно?//


Нужно,объясните пожалуйста а то на ум сразу приходят только оттоки населения из Сирии в Германию,из Мексики в США и из Узбекистана к нам в Казахстан вот это тенденция)
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* ACROS
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 07.01.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РУХНАМА - это не в Казахстане, это в Туркменистане. Это главная книга туркменского народа (считалась тогда), написанная в 2000 году,тогдашним Туркменбашой( прототип нашего Елбасы) Сапармурадом Атаевичем Ниязовым.
Проблема - чисто высосана из пальца. На государственном уровне была создана Ассамблея народов Казахстана.Пусть декоративная, карманная, вечно поющая и танцующая и чем то гротескная и смешная, но власть ещё на заре построения Егимендыка и Тауыльсыздыка, этим самым заявила:
все народы и народности проживающие в Казахстане имеют РАВНЫЕ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ: хочешь праздновать Новый Год 1 января - да ради Бога; хочешь 22 марта- кто же против; хочешь колядовать - да я с тобой пойду; хочешь на русском гутарить - хоть заговорись; хочешь на казахском - только рад буду. Что ещё хочешь: белый низ-чёрный верх; чёрный низ-белый верх;(по Райкину). Нигде ТАКОГО НЕТ, ни в одной бывшей республике Советского Союза !!! Из моей деревни в годы разрухи уехало много русских на ПМЖ в Россию: уехали трезвые,работящие, с приличным капиталом на то время и неглупые люди, так вот: большинство из них Россия-матушка встретила НЕЛАСКОВО: для местных аборигенов они-ЧУЖАКИ, КАЗАХИ.
Им до сих пор местные поджигают дома,сараи, сено и солому, травят их скот.
Есть ПЕРЕГИБЫ у нас в национальном вопросе, да ещё и какие, иногда волосы дыбом встают, но ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.
Ещё ни одно государство в мире не РЕШИЛО свой НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос. "....То государство , которое решить национальный вопрос - это будет самым УСПЕШНЫМ государством в мире..."- В.И.Ленин.
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§ maxsaf
Yudjin: Праздничное лицемерие
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
все народы и народности проживающие в Казахстане имеют РАВНЫЕ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ

И что дает это равенство. К примеру, чисто теоретически, живут русские и казахи. И больше никого. Повторюсь, это только пример, и ничего более. И вот их к примеру наделяют равной обязанностью учить казахский, и равным правом занимать должность на гос службе при обязательном знании казахского. Право вроде такое же дали, обязанность тоже, а а выглядит как-то однобоко, не считаете? Напоминаю, это просто пример.
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* yudjin
Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6321
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: вас заело на Юджине?

у Заканыча давняя любоФ... неразделенная ;-)

Цитата:
abaika95: а сам сусам)

например?... нурлыкунушка ты наш...

Цитата:
ACROS: Нигде ТАКОГО НЕТ, ни в одной бывшей республике Советского Союза !!!

Да что вы... а Беларусь? Это осталась единственная страна нелицемерной дружбы и уважения между народами и союзниками, которые поддерживая свою культуру, язык и традиции НЕ противопоставляют другие. Лукашенко на вопрос о национальной идее просто ответил, что её НЕТ... в то время, как в остальных на этой почве перемкнуло.
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§ maxsaf
Yudjin: Праздничное лицемерие
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема щекотливая, постараюсь максимально осторожно. К примеру, человек знает казахский с рождения, читает, пишет. Решил устроиться на госслужбу. Положил диплом соответствующий на стол - принят, имеет право работать. Пришёл другой, положил диплом такой же - а языка не знает. Не принимают. Не имеет права работать. Выходит права изначально искусственно ограничены?

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2020 - 11:30]
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* ACROS
Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 07.01.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то может мне привести КОНКРЕТНЫЙ пример, что такого то человека НЕ ПРИНЯЛИ на госслужбу только ИЗ-ЗА НЕЗНАНИЯ казахского языка ? Сами некоторые КАЗАХИ работающие на госслужбе, причём на самом верху, не всегда ХОРОШО знают свой родной язык, это можно увидеть по их выступлениям в Парламенте или на заседании Правительства.
Насчёт Белоруси - ничего не могу сказать, уважаю эту страну; единственное - нет НИ ОДНОГО КАЗАХА на высших руководящих должностях, хотя там есть казахская диаспора. У нас в Казахстане: Скляр,Божко,Рогов, Громов - это только по памяти; в области - Карплюк, Смышляева и т.д.
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