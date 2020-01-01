ACROS Re: Yudjin: Праздничное лицемерие #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 89

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:55 РУХНАМА - это не в Казахстане, это в Туркменистане. Это главная книга туркменского народа (считалась тогда), написанная в 2000 году,тогдашним Туркменбашой( прототип нашего Елбасы) Сапармурадом Атаевичем Ниязовым.

Проблема - чисто высосана из пальца. На государственном уровне была создана Ассамблея народов Казахстана.Пусть декоративная, карманная, вечно поющая и танцующая и чем то гротескная и смешная, но власть ещё на заре построения Егимендыка и Тауыльсыздыка, этим самым заявила:

все народы и народности проживающие в Казахстане имеют РАВНЫЕ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ: хочешь праздновать Новый Год 1 января - да ради Бога; хочешь 22 марта- кто же против; хочешь колядовать - да я с тобой пойду; хочешь на русском гутарить - хоть заговорись; хочешь на казахском - только рад буду. Что ещё хочешь: белый низ-чёрный верх; чёрный низ-белый верх;(по Райкину). Нигде ТАКОГО НЕТ, ни в одной бывшей республике Советского Союза !!! Из моей деревни в годы разрухи уехало много русских на ПМЖ в Россию: уехали трезвые,работящие, с приличным капиталом на то время и неглупые люди, так вот: большинство из них Россия-матушка встретила НЕЛАСКОВО: для местных аборигенов они-ЧУЖАКИ, КАЗАХИ.

Им до сих пор местные поджигают дома,сараи, сено и солому, травят их скот.

Есть ПЕРЕГИБЫ у нас в национальном вопросе, да ещё и какие, иногда волосы дыбом встают, но ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.

Ещё ни одно государство в мире не РЕШИЛО свой НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос. "....То государство , которое решить национальный вопрос - это будет самым УСПЕШНЫМ государством в мире..."- В.И.Ленин.