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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ Маркс
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.01.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понимаю если в статье приводился срез нескольких разных заседаний вот мол была на 5 судах и на 4 из них адвокаты хамили а присутствующие там госслужащие хихикали и в носу ковырялись,

Как говорят медики, проще всего лечить заболевание на начальном этапе. Когда организм запущен до такой степени, что на 4-х из 5-ти (80%) органов обнаружены проблемы, такой организм уже вряд ли вылечишь. То же самое с общественными проблемами.
Цитата:
abaika95:
У меня как у вдумчивого читателя своей любимой газеты "НГ" возник вопрос а есть ли подтверждения написанного в статье?)

Если бы Вы действительно вдумчиво читали статью, то в самом начале наткнулись бы на такие строки: "Уж сколько раз твердили миру, что суд - территория закона. А также зона приличного поведения для всех, кто туда попадает."
Представьте, что Вы купили билет в купе для некурящих, а там оказался бы лютый курильщик, на которого не действовали бы никакие аргументы и который своим выхлопом задолбал бы Вас и всех попутчиков. Проводник ничего не мог сделать, так как не было мест, а курильщик специально шабил каждые пять минут, наслаждаясь моментом мести некурящим соседям. Вы, естественно, не смогли бы привлечь его к ответственности, поскольку он никаких нарушений закона не сделал. Но в своем уютном бложике Вы могли бы с удовольствием обсудить ситуацию в общем ключе с точки зрения общественной морали и культуры, опираясь на тот единственный неприятный момент Вашего путешествия.

P.S. Как же Вы историю в школе изучали без видео и аудио материалов, по чьим-то летописям, без всяких подтверждений написанного?
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.01.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Когда организм запущен до такой степени, что на 4-х из 5-ти (80%) органов обнаружены проблемы, такой организм уже вряд ли вылечишь. То же самое с общественными проблемам//



Это как по юджиновской системе,выбрать из "сотни" хороших комментов 3 фриковских и утверждать что это тенденция?)



Цитата-//Представьте, что Вы купили билет в купе для некурящих...


Цитата-//. Вы, естественно, не смогли бы привлечь его к ответственности, поскольку он никаких нарушений закона не сделал//


Вы второй раз уже по моему Мнению приводите некорректный пример из бытовухи)

Заседание суда,дело довольно серьезное,на нем "хамовитый" адвокат распинается о том что он самый крутой на свете никого не боится,это слышат рядом сидящие госслужащие не сделав замечания,журналист вступает в перепалку где судя по статье его прилюдно оскорбляют

Как это можно сравнить с грязным тратуаром и курящим хамом?) Есть все рычаги по привлечению к ответственности данного гражданина,ну или порицанию на дип.заседании адвокатуры)

Сейчас получается тень падает на всех адвокатов,кто там был на этом заседании мало ли?) Можно все что угодно думать)



Цитата-//Как же Вы историю в школе изучали без видео и аудио материалов, по чьим-то летописям, без всяких подтверждений написанного?//


Опять некоррект) в школе дают общее понимание тенденции развития человеческой и государственной истории,учебник истории основан на фактах полученных из различных источников,письменных,археологических,вещественных после изучения которых учёный историк делает вывод о том или ином историческом событии либо времени

На основе нескольких источников,улавливаете?)


Тут же мы имеем один источник события,статью журналиста (с уже вписанным туда выводом) по которой строить общую картину очень трудно...

Опять же мое мнение)
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§ Маркс
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-[:]|||[:] Это как по юджиновской системе,выбрать из "сотни" хороших комментов 3 фриковских и утверждать что это тенденция?) [:]|||[:]

Необязательно выбирать три, иногда достаточно одного события, которое происходит в нужное время в нужном месте, чтобы затем начать считать его тенденцией.

Цитата-¯\_(ツ)_/¯Есть все рычаги по привлечению к ответственности данного гражданина,ну или порицанию на дип.заседании адвокатуры)¯\_(ツ)_/¯

Да накой читателю в газете привлечение этого гражданина? Это же не судебный ежегодник, чтобы узнать кого на сколько и за что посадили. Статья дается для того, чтобы обсудить ситуацию, высказать свое мнение, выслушать противоположное, если оно будет. Именно поэтому в статье не указаны имена и фамилии, чтобы думающий читатель воспринимал написанное не как частный случай, а как нетипичную модель поведения, продемонстрированную людьми, призванными такое поведение осуждать.

Цитата-(︶︹︺) На основе нескольких источников,улавливаете?)(︶︹︺)

Ну и сколько конкретно должно быть источников, чтобы начать испытывать доверие к событию? Если вместо одной бабки такой же новостью с Вами поделятся еще две, то этого будет достаточно для доверия?

Цитата-( : ౦ ‸ ౦ : )Тут же мы имеем один источник события,статью журналиста (с уже вписанным туда выводом) по которой строить общую картину очень трудно...( : ౦ ‸ ౦ : )

Думаю, что именно так и бывает всегда в этой работе. Редакция отправляет на определенное событие журналиста и тот пишет статью со своим мнением. Если на этом событии присутствовали журналисты других изданий, то они либо напишут то же самое, либо опровергнут, либо промолчат. Потом историки найдут или одну статью, или несколько. А выводы все равно сделают такие, какие будут нужны в том времени и в том обществе.
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
он самый крутой на свете никого не боится,это слышат

Неужто вы впервые об этом узнали из статьи и не можете поверить в подобное ?
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//и не можете поверить в подобное//





Я могу поверить даже в то что Назарбаев говорил про Затоболовку что она деревня) но для этого нужны хоть какие-нибудь факты) так и тут,не увижу не поверю
Эпоха фейковости и домыслов как-бы на дворе )
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§ maxsaf
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ни у кого не было похожих мыслей, как у адвоката, но в отношении Абайки? )))
Я уверен, что у многих такая мысль возникает. Но доказательств этому у меня нет :lol:
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* ACROS
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 07.01.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидно, если нет ДОКАЗАТЕЛЬСТВ но ХОЧЕТЬСЯ, Вы уже можете писать ВСЁ ЧТО УГОДНО - прецедент СОЗДАН. Но, говорите обтекаемо, без имяреков, в общих чертах, но так что бы герой публикации себя МГНОВЕННО узнал ( интересно тут копии ломают, а АДВОКАТ себя узнал). ЭЗОПОВСКИЙ язык, как по Крылову. Если будете писать КОНКРЕТНО, с ФАКТАМИ и с ФАМИЛИЯМИ и ИМЕНАМИ - то не будете вылезать с судебных заседаний о защите чести и достоинства и о клевете и прочих порочащих человека надуманных фактах.
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§ maxsaf
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Я, надеюсь, лишнего не ляпнул ))
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