Ольга Колоколова Ваши вопросы редакции и сообществу #2849



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2385

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 10:51 Цитата: Объясните причину удаления моего комментария 1. 3DO, если бы вы дали себе труд прочесть правила комментирования на нашем форуме, то знали бы, что подобные вопросы задаются администрации в личку. И там же получают ответ. Загляните - детально я отвечу туда. В целом - удаление совершенно справедливое 2. Если вы хотите получить консультацию по конкретному посту в конкретной ветке, то прилагайте в следующий раз ссылку соответствующую. А то получается лишняя работа.