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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37697
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Coopidon
Новый город появился в Костанайской области
Coopidon


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Сообщений: 447
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.01.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и

Я, к своему стыду, и не знал, что оно такое есть.
Какие города бывают? Думал город и город. А оно бывают районного, наверно сельского, наверно поселкового значения, а может...даже...аульного...
ЗначениЯ.
8-)
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§ Гога
Новый город появился в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

----Корейский забыли !!! Если оттуда ( с Ю.КОРЕИ) будут инвестиции - то РК точно в 30ку войдет !! :-P :-x
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§ Coopidon
Новый город появился в Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.01.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местный Акимат наверно бахнул фейерверк из 30 петард. Событие все-таки ....
Добринцов раздавал бюджетный хлеб бесплатно....
Жалко не знал, приехал бы, порадывался вместе тобыльцами и тобылками...тобыльчанками...тобылчонками...
Кстати, Тобыл на латинице, как?
Tobyl или Tobjl или Tobil?
8-)
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§ Coopidon
Новый город появился в Костанайской области
Coopidon


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Сообщений: 447
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.01.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Корейский забыли

Керей qalasy
:-o
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§ Coopidon
Новый город появился в Костанайской области
Coopidon


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Сообщений: 447
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.01.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да!
Семейкина можно в брандмейстеры выдвинуть!
Активный человек! Иницыативный.
Думаю пора!
:-o
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§ Coopidon
Новый город появился в Костанайской области
Coopidon


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Сообщений: 447
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.01.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вобщем тоболкам и тобылкам всяческого процветания, хорошения и блогоротства.
Теперь наверняк даже домашняя живность ихняя будет хрюкать, блеять и мяукать иначе...
По горотскому и как бы сказать, благородно!
:-o
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§ Гога
Новый город появился в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Кстати, Тобыл на латинице, как? Tobyl или Tobjl или Tobil?

-----Да какая разница ---- главное ---ГОРОД!!
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Страница 8 из 8«1...678
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