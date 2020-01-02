Coopidon Новый город появился в Костанайской области #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 447

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 Цитата: Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и

Я, к своему стыду, и не знал, что оно такое есть.

Какие города бывают? Думал город и город. А оно бывают районного, наверно сельского, наверно поселкового значения, а может...даже...аульного...

ЗначениЯ.

