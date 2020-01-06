Я Re: "Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 167

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 «Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Св. Евангелие от Матфея 15:24).



А если еще учесть, что алтарь расположен на север, то возникает естественный вопрос : Кому и почему они покланяются ?



«И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким народам нести благую весть о Царствии Небесном?» И ответил ему Иисус: «Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда где живут сыны дома Израилева. К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея (апокриф) гл.5 ст.1-3).