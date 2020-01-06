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§ NG.kz
"Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского сочельника провели в главном храме Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37697
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский Сочельник. На территории Константино-Еленинского собора в Костанае уже установили вертеп - место из сосновых веток с картинкой яслей, как символ рождения Спасителя.
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§ Я
Re: "Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Св. Евангелие от Матфея 15:24).

А если еще учесть, что алтарь расположен на север, то возникает естественный вопрос : Кому и почему они покланяются ?

«И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким народам нести благую весть о Царствии Небесном?» И ответил ему Иисус: «Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда где живут сыны дома Израилева. К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея (апокриф) гл.5 ст.1-3).
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