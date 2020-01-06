alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3151





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6744

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 Цитата: elektron:

чел или в прострации или в параллельном мире

Сами же этого хотите,прям за ним по следам идёте.

Не можете жить без него.

Сказать себе стоп не можете.

Только и обсуждаете.

Других тем нет.

Ну список уже же есть

Акиматовсий тролль

Работник секретных органов

Кто там ещё.

На Серулю побухтите, его бешеная собака покусала. Он тут с этим живёт как вип персона.

Да и Дракон вообще.

В деревне все в грязи, листья не убирает.



[Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 20:36]