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Регистрация: 08.11.19 (Пользователи)

Отправлено: - 21:06 Цитата: abaika95:



Да суть не в том, по каким причинам Назарбаев не подписал этот указ и что он сказал при этом. А в том, что в действительности Затобольску до города как до Вьетнама верхом на черепахе. Единственный критерий - это численность населения. И то люди сюда стекались ради тех самых 25% сельских. Не нужно ехать в далёкую деревню, и сельские платят и город рядом, идеально. На этом всё. Некоторые дороги заасфальтировали? ну молодцы. В далёких деревнях тоже есть центральные улицы с асфальтовым покрытием. Дальше что? Центрального отопления нет, канализации нет, водопровода нормального нет. Люди после развала союза своими силами копали во дворах скважины и септики. Дома обогревают печным отоплением. Кому денег хватило, провели газ, остальные до сих пор топят дровами. Никаких крупных предприятий и фабрик. Вокруг одни частники занимаются малым и средним предпринимательством. У ЦРБ нет собственного здания, арендуют у частника. И вот пока мы тут жили все эти годы как могли, восстанавливаясь после развала союза, государство что сделало? Пришло и сказало Отдавайте 25% сельских чтоб жизнь мёдом не казалась!!!