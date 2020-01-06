/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 498 из 498«1...496497498
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Три свиньи

----Давайте лучше по позитивнее новости - про спорт у вас неплохо получается.
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Три свиньи пробрались в алкогольный отдел российского супермаркета и нализались алкоголя.

Это, наверное люди были.Переодетые в карнавальные костюмы... :lol: :oops:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Переодетые в карнавальные костюмы..


не знаю. но таких случаев много. вот например.
//В октябре 2017 года цирковые еноты сбежали во время гастролей в украинском городе Сторожинец и напились алкоголя в разгромленном ими магазине. В течение трех дней у них было сильное похмелье, поэтому выступать в цирке пришлось другим енотам.///

это говорит о том что русские и украинцы- братья.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
матч тв вчера включил в одно и то же время на своих каналах.
два матча Канада-Россия.
2020 и 2013 года.
как оказалось многие смотрели матч 2013 и думали что он 2020.
в 2013 победили Россияне.
пришел домой, супруга рассказывает, разговаривала с сестрой из беларуси,
так та разбудила мужа и говорит наши победили.
он за это дело выпил.она смотрела матч 2013 года.
а по сути наши вчера победили. по игре.
и три шайбы канадцев в конце не считаются.
при счете 3-1 в пользу России за десять минут до конца.
там было много нюансов.удаление за поломанную клюшку например.
камера в которую попала шайба от канадцев при выбросе в конце матча,
за которую канадцев не удалили.
камеру тоже наградили золотой медалью.

[Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 20:04]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А таблица умножения на казахском не так как на русском?. Не знаю просто.
А на латинице какая будет.
Там же цифры латинские.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А казахстанским болельщикам еще не запретили болеть не за казахстанских спортсменов?
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1465
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.01.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
три свиньи пробрались в алкогольный отдел российского супермаркета и нализались алкоголя.


По ассоциации "свиньи - алкоголь" вспомнила эксперимент по изучению поведения животных в стаде.
У свиней первым подходит к пище вожак, затем по иерархии, и последними самые слабые. Учёные добавили в корм алкоголь. Первым наелся вожак, потом остальные. Опьяневшие животинки, нарушая иерархию, передрались. Самый слабый набросился и искусал вожака.Через два дня, когда иерархия восстановилась, эксперимент повторили. Вожак, первым подошедший к корыту, учуяв запах алкоголя,просто перевернул его!:-)
И у свиней есть свои мудрецы! :-)
И только человек постоянно наступает на одни и те же грабли! :-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Там же цифры латинские.

Арабские вроде были. ;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Арабские вроде были.

Теперь латинские будут.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не запретили болеть


только ОРЗ.
гриппом нельзя.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый новый год ещё.
Впереди.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 498 из 498«1...496497498
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 3
Всего: 104

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх