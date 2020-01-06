alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7460





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6744

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:04 матч тв вчера включил в одно и то же время на своих каналах.

два матча Канада-Россия.

2020 и 2013 года.

как оказалось многие смотрели матч 2013 и думали что он 2020.

в 2013 победили Россияне.

пришел домой, супруга рассказывает, разговаривала с сестрой из беларуси,

так та разбудила мужа и говорит наши победили.

он за это дело выпил.она смотрела матч 2013 года.

а по сути наши вчера победили. по игре.

и три шайбы канадцев в конце не считаются.

при счете 3-1 в пользу России за десять минут до конца.

там было много нюансов.удаление за поломанную клюшку например.

камера в которую попала шайба от канадцев при выбросе в конце матча,

за которую канадцев не удалили.

камеру тоже наградили золотой медалью.



[Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 20:04]