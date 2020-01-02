abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3144





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2441

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата-//-----По крайней мере - много бы интересного можно было бы прочитать//







Ну что там на тенгри читать в комментах?) Мат на мате и оскорбления всех подряд и друг друга,что в этом интересного?)





НГ же создал очень локальную,уютную атмосферу где каждый в рамках своего образования и воспитания может высказать все что думает о том или ином вопросе)



Давайте представим если отключат модерацию

Первыми же обидятся дракон электрон и Макс,потомучто в комментах их будут обкладывать всем чем попало) а так для критики власти созданы все условия,регистрируйся критикуй) не переходя на прямые оскорбления и мат) разве плохо?)