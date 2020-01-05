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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12345
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А "терран ПутЕн" это устоявшийся троллинг на вопли о кровавом диктаторе от демшизы и сетевых либеройдов

Троллинг был бы понят, если бы не было у тебя частых орфографических ошЫбок (прости, но это есть). Ну или выделить каГ-то надо.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2441
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Троллинг был бы понят, если бы не было у тебя частых орфографических ошЫбок//



"Терран ПутЕн"- ни одной ошибки) сетевой мем или кек (уже запутался что там что)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озвучили что бешеная собака покусала
Серулю. Тогда ясно все.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через час Россия-Канада.
Финал. Хоккейный МЧМ.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завершился тур де ски. Лыжи.
Большунов первый, Устюгов второй.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро уже на работу выходить,
8 января не за горами.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4579
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш костанаец Пухкало 45й в общем зачёте.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12345
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Скоро уже на работу выходить, 8 января не за горами.

Я думал ты местный. А ты россиянин? Или работаешь там? Мы-то уже сегодня вышли все.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я думал ты местный

Я то местный.
Работа завязана,они не работают, я не работаю.сегодня был конечно на работе, и завтра тоже. Но это так, не совсем как бы работа.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоккей в 12 по нашему оказалось.
Ещё час ждать.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

----А чего не сообщил??:Германия 6 : 0 Казахстан

[Исправлено: Гога, 05.01.2020 - 23:42]

[Исправлено: Гога, 05.01.2020 - 23:43]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хоккей в 12

----Россия продула : 3-4
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Завершился тур де ски

----Дорогой , почему женщин обижаешь ?? Непряева - 2ое место !!
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
номера beeline у всех работают?
что-то одна симка- номер не существует,
ошибка при регистрации сим- карты.
она зарегистрована. в 2018 году.
сегодня вот это вылезло.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогодние новости из России

//Три свиньи пробрались в алкогольный отдел российского супермаркета и нализались алкоголя.
одна из свиней, подошедшая вплотную к нижней полке, на которой стояла алкогольная продукция, начинает обнюхивать ее и разбивает две бутылки. После этого все три свиньи слизывают с пола напитки.///
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