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§ NG.kz
У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медицинская справка 086/у будет формироваться автоматически на основе последнего медицинского осмотра гражданина и запрашиваться при необходимости автоматически. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.
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* drakon
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18226
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, эту справку.
Никому, не нужная-
абсолютно... :oops: :-o
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§ Сяоми
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
Сяоми


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 06.01.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде она только на полгода, или ошибаюсь?
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§ electro
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.01.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр.

Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
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