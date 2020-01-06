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§ NG.kz
В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилие
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 декабря 2019 года подписан закон, которым изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. В Министерстве внутренних дел ответили на сообщения о новых поправках об ответственности за домашнее насилие.
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§ Дантист
Re: В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилие
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.01.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужесточили называется. Предупреждение. Да уж... За побои человека-арест. За побои жены (гражданской жены, бывшей жены)отдельные статьи 73-1, 73-2 КОАП. Т.е. тем самым подчеркивается, что жена как бы не совсем человек?
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