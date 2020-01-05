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§ NG.kz
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 января. Жители нового мкрн Северный не могут выехать на работу, все засыпано снегом.
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§ yudjin
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6320
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в городе за наши деньги например чистят в улицах между домами, пкск нанимает трактор.

ну не во всех дворах конечно, но пытаются.
Вот вчера приехал такой трактор, нанятый пкск, к нам во двор... но, с..а, водятлы побросали свои машины с прошлого года, их уже снегом сверху замело, и ушли в загул... так и не нашли одного.... уехал трактор не прочистив.
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§ самый умный
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
самый умный


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Сообщений: 374
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 06.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в городе за наши деньги например чистят в улицах между домами,


Мы так-то тоже налоги платим. Но почему-то вам за ваши деньги чистят, а нам за наши - нет.
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* alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот вчера приехал такой трактор, нанятый пкск, к нам во двор... но, с..а, водятлы побросали свои машины с прошлого года, их уже снегом сверху замело, и ушли в загул... так и не нашли одного.... уехал трактор не прочистив.


у нас вчера .также .но у нас две полосы.
одну прочистил,на второй машины стояли-
теперь они стоят за бугром из снега.
теперь этому бугру похоже судьба на очищенную часть переместиться.
посмотрим вечером.
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§ Добринцофф
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Добринцофф


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Сообщений: 6903
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
P/S2 Утром выходим на улицу, смотрим на состояние дорог... сможем проехать - едем на авто, нет - идем пешком на автобус. Именно так я и поступаю, да и многие жители я думаю тоже.

Вам повезло,надо всего то доехать или дойти до работы,а у меня как и многих других работа на колёсах и без машины я ни куда.
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§ ACROS
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
ACROS


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Сообщений: 86
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно: почему не чистят дороги когда идет снег, буран ? Ведь не один же трактор на весь город, у каждого свой закреплённый участок. Автомобили утрамбуют снег, дорожное полотно превращается в "стиральную" доску: я не думаю что там такая уж "афигенная" экономия ГСМ. В этом году вообще отвратительно работают коммунальные службы по очистке дорог и междомовых территории. Да и сами владельцы авто безответственные люди: когда обьявляется что надо убрать авто с территории для проезда трактора, очень многие игнорируют это обьявление. Район "Жана Кала" внутри вообще отвратительно выглядит; вроде состоятельных и "умных" там много, но у многих внутри есть нечто "шариковское" и "швондерское": РАЗРУХА ВНУТРИ ИХ.
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§ ACROS
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо этот вопрос( своевременной очистки дорог и внутридомовых территории) решать КАРДИНАЛЬНО: согласно Правилам городского благоустройства МАКСИМАЛЬНЫЙ срок очистки - это 3(три) дня: если за это время не очистили, ЖОЛ ПОЛИЦИЯ составляет акт и направляет Предписание о нарушении ПДД и несоответствии дорожного полотна Закону о безопасном даижении в адрес руководителей коммунальных служб. Можно и Общественный Совет подключить( для чего же их создали, не для "одобрямс" в конце то концов, он же ОБЩЕСТВЕННЫЙ, а не карманный). Я думаю на несколько актов в течении этой зимы уже набралось. И поднять этот вопрос на предстоящих, так называемых ОТЧЁТНЫХ ВСТРЕЧАХ АКИМОВ С НАСЕЛЕНИЕМ: почему ПЛОХО, что СДЕЛАНО и кто НАКАЗАН.
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§ лимон
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда снег идёт, все ползут и образуются пробки, если ещё и чистить будут в это время - город встанет. могли бы ночью чистить, но этого не делают
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§ ACROS
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, во первых снег НЕ КАЖДЫЙ день; Пробка - максимум на 15-20 минут: два КаМаза с лопатами и с включенными маячками в шеренгу пройдут при скорости 40 км/час ул. Карбышева за 15-20 минут в одну сторону. То же самое и по дорогам республиканского значения: метель, плохая видимость - это ОТМАЗКИ для дорожных служб. Дорожная техника не работает при скорости 100 км/час. максимальная скорость - 6 км/час.при нормальном состоянии техники и опытного механизатора это в общем то плёвое дело. И не все участки дорог засыпает переметами: их всего на любой трассе в среднем два-три участка.
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§ yudjin
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6320
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В этом году вообще отвратительно работают коммунальные службы по очистке дорог и междомовых территории.

Подтверждаю. Пешеходную дорожку улицы Чкалова в районе 9 микрорайона не чистили не после декабрьских снегопадов, и не собирались после новогодних. Но 3-го утром отправил картинки с козьими тропами в жкх...




к вечеру того же дня трактором пробили дорожку. Это что каждый раз тыкать надо?
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* drakon
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18226
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
пробили дорожку

Не надо - пробивать,дорожки.
Снег - вывозить, надо...
:oops:
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§ Добринцофф
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6903
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не надо - пробивать,дорожки. Снег - вывозить, надо...

Сказал человек у которого снега нет.
У нас снегопад зимой нормальное явление,если бы у вас так снег валил из зо дня в день и не таял ,вас уже по всем новостям показали и преподнесли это как стихийное бедствие.
Я уже вижу эти заголовки в новостях"Европа — под ударом стихии","Европа приходит в себя после удара стихии"
В Москве как то пару лет назад температура опустилась до -20,только про это и говорили,как же они там бедные выживут.
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* drakon
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18226
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У нас снегопад зимой нормальное явление,

Ну и не надо - вывозить.
Весной - растает... :lol: :oops:
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§ Маркс
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну и не надо - вывозить. Весной - растает...

Нужно находить какой-то разумный компромисс. Где-то нужно и вывозить, где-то может и полежать. Но главное, чтобы можно было ходить и ездить по городу. А то у нас получается, что народ за три дня после снегопада уже утопчет тропы, а потом, когда уже поздно пить боржоми, по ним едет трактор и размазывает всю эту благодать опять в снежное крошево, начинай топтать заново.

Техники катастрофически мало или всю ее бросают в первую очередь на загородные трассы, пока горожане утопчут свои тропы внутри. Если бы вместо акиматовских джипаков закупили снегоуборщики, сейчас по городу можно было ездить и на пузотерках. А так - только на джипах. И по тротуарам можно было ходить в красивых туфлях, а не в негнущихся валенках.
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§ dvb
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
dvb


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Сообщений: 157
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 06.01.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В Москве как то пару лет назад температура опустилась до -20,только про это и говорили,как же они там бедные выживут.


Когда в Москве -20, то это воспринимается как -30 в Кустанае. Угадай, почему?
Когда еще был студентом, то смеялись над ребятами-однокурсниками из Красноярска, которые жаловались на холод, и на шутки, что сибиряки мерзнут, отвечали, что здесь мороз другой.
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* alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима же, поэтому и снег.
Явление природы. Так предусмотрел создатель. Поэтому относиться надо к этому как к данности. Данной свыше.
И радоваться.

[Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 18:42]
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