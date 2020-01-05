Маркс Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 670

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:49 Цитата: drakon:

Ну и не надо - вывозить. Весной - растает...

Нужно находить какой-то разумный компромисс. Где-то нужно и вывозить, где-то может и полежать. Но главное, чтобы можно было ходить и ездить по городу. А то у нас получается, что народ за три дня после снегопада уже утопчет тропы, а потом, когда уже поздно пить боржоми, по ним едет трактор и размазывает всю эту благодать опять в снежное крошево, начинай топтать заново.



Техники катастрофически мало или всю ее бросают в первую очередь на загородные трассы, пока горожане утопчут свои тропы внутри. Если бы вместо акиматовских джипаков закупили снегоуборщики, сейчас по городу можно было ездить и на пузотерках. А так - только на джипах. И по тротуарам можно было ходить в красивых туфлях, а не в негнущихся валенках.