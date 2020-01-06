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§ NG.kz
Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед отчетными встречами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37695
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костаная Кайрат Ахметов в конце января и начале февраля проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества.
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§ Дантист
Re: Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.01.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не могла ли НГ опубликовать график отчетов остальных акимов городов и районов?
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