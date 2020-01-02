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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 210 из 210«1...208209210
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верю, этому пацану.

Я тоже - такой... :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вчера было...Не помню...Как вспомнить? Как вспомнить?...А-а-а-а-а.. Вспомнила!...Как забыть?...Как забыть?! :-) :-) :-)

[Исправлено: таноми52, 02.01.2020 - 09:25]
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эт точно))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот - интересно. Если бы на
НГ, небыло "жёсткой", модерации,
сколько бы тут пользователей,
высказалось, как на Тенгри?
Думаю, что 99.9%... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суббота, полдень, дождь,температура +5.Продрог.

А когда смотришь на этот базарчик,становится
и тепло и светло,вроде... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утро, на улице 0 нрадусов Солнце - всходит.

По улицам деревни машины - ездят... :lol: :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю, что 99.9%...

-----По крайней мере - много бы интересного можно было бы прочитать !!
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
много бы интересного можно было бы прочитать !!

Поэтому и молчат.Живя в Казахстане,
я этого всего - не слышал и про это-
не читал... :lol:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2441
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-----По крайней мере - много бы интересного можно было бы прочитать//



Ну что там на тенгри читать в комментах?) Мат на мате и оскорбления всех подряд и друг друга,что в этом интересного?)


НГ же создал очень локальную,уютную атмосферу где каждый в рамках своего образования и воспитания может высказать все что думает о том или ином вопросе)

Давайте представим если отключат модерацию
Первыми же обидятся дракон электрон и Макс,потомучто в комментах их будут обкладывать всем чем попало) а так для критики власти созданы все условия,регистрируйся критикуй) не переходя на прямые оскорбления и мат) разве плохо?)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первыми же обидятся дракон электрон и Макс,потомучто в комментах их будут обкладывать всем чем попало)

О чём, я и говорю... :lol: :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первыми же обидятся

----Зачем?? А вот с некоторых маски слетят.
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