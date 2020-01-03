Цитата: abaika95:

понимаю если в статье приводился срез нескольких разных заседаний вот мол была на 5 судах и на 4 из них адвокаты хамили а присутствующие там госслужащие хихикали и в носу ковырялись,

Как говорят медики, проще всего лечить заболевание на начальном этапе. Когда организм запущен до такой степени, что на 4-х из 5-ти (80%) органов обнаружены проблемы, такой организм уже вряд ли вылечишь. То же самое с общественными проблемами.

Цитата: abaika95:

У меня как у вдумчивого читателя своей любимой газеты "НГ" возник вопрос а есть ли подтверждения написанного в статье?)

Если бы Вы действительно вдумчиво читали статью, то в самом начале наткнулись бы на такие строки: "Уж сколько раз твердили миру, что суд - территория закона. А также зона приличного поведения для всех, кто туда попадает."

Представьте, что Вы купили билет в купе для некурящих, а там оказался бы лютый курильщик, на которого не действовали бы никакие аргументы и который своим выхлопом задолбал бы Вас и всех попутчиков. Проводник ничего не мог сделать, так как не было мест, а курильщик специально шабил каждые пять минут, наслаждаясь моментом мести некурящим соседям. Вы, естественно, не смогли бы привлечь его к ответственности, поскольку он никаких нарушений закона не сделал. Но в своем уютном бложике Вы могли бы с удовольствием обсудить ситуацию в общем ключе с точки зрения общественной морали и культуры, опираясь на тот единственный неприятный момент Вашего путешествия.



P.S. Как же Вы историю в школе изучали без видео и аудио материалов, по чьим-то летописям, без всяких подтверждений написанного?