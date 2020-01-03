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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души

А выполняет команду "Ату" от хозяев . Стоило намекнуть - и покатились ярлыки. Те, чьи ярлыки вы на него клеите просто позвонят в дверь или пришлют приглашение. И не откажитесь, а пойдёте и будете утверждать, что вас взломали
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12345
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
поэтому нанять грамотно пишущих и с уровнем интеллекта чуть выше среднего - это не проблема.

Абайка - грамотно пишущий? :lol:
А ведь это фактор - лично я не очень грамотного человека всерьёз не особо воспринимаю. Да и среди кого здесь, на форуме, проводить пропаганду? Очень неэффективно хотя бы из-за количества участников. И ещё фактор: суть капитализма - меньше работы и больше денег. Нафига в конкретно этой статье что-то писать?

Цитата:
Хозяин:
а по мне статья как раз про чиновников - и сам адвокат из бывших прокурорских

Бывший - не настоящий. Он уже не чиновник, государство не представляет.
Цитата:
Хозяин:
речам его паскудным акиматовские с удовольствием внимали

Про удовольствие в статье ни слова. Скорее, это безразличие. Вот представь - тебе несколько часов треплет нервы истец, ты устал, хочешь собраться с мыслями. Тут кто-то левый начинает давать указания и ты понимаешь - чтобы спорить с ним нужны силы, а они у тебя на исходе. Да, по-хорошему нужно одёрнуть, но все люди, все человеки, а за глаза говорить - уже не очень хорошо.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Чувак за несколько месяцев наплодил 2,5 тыс комментов из которых 99% в поддержку чиновников.//



Ну приводите сотню моих комментов где я в спорной ситуации пишу

Назарбаев бох,чиновники боги,ЖКХ молодцы,полиция молодцы,да и вообще все молодцы)



Цитата-//То, что анонимный тролль не верит одному из лучщих журналистов страны//


Ну вы то с именем на форуме) вообще не анонимно сидите)

я представте себе иногда не верю даже "лучшим" журналистам соседней страны,Соловьёву,Киселеву и Познеру) бывает и метры ошибаются)
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
не учат правильно делать цитаты на форуме НГ

А должны ? У вас завышена самооценка и не впервые вы пытаетесь навязать свое мнение . Профессионально ли это ? В отличии от него, ваше ремесло известно

[Исправлено: Я, 05.01.2020 - 20:13]
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Щас ход адвоката. И он точно читает, но ничего не сделает. На кону - лицензия//



Так ход или не ход если он ничего не собирается делать?)
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§ maxsaf
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если он ничего не собирается делать?

Ну тогда все. Партия сыграна )) сдался сразу после е2е4 ))
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12345
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А должны ?

Мне тоже абайкины цитаты не нравятся. Так когда-то делал Доцент, если кто его помнит ещё.
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§ maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или статью не читал а если читал даже не понял о ком речь идёт) не фамилий не имен) только понятно что всем известный человек выведен под "именем" истец) что тоже оставляет поле для кривотолков)

Может не истец, а ответчик? Истец то поди ЦЗПП или Сталкер. А со стороны ответчика были госслужащие, которые тоже нервничают, читают статьи, и эту прочли, и наверняка адвокату сообщили. Так что можно смело предположить - адвокат читал статью. Но поскольку статья без доказательств и имен - реагировать тут не на что, с его стороны. Так, чуток позлился и все :-)
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Может не истец, а ответчик? Истец то поди ЦЗПП или Сталкер//



Ну так его и имел ввиду)


Цитата-//Но поскольку статья без доказательств и имен - реагировать тут не на что, с его стороны. Так, чуток позлился и все//


Думаете статья преследовала единственную цель позлить адвоката?) Думаю если все что написано в статье о нем правда,то ему глубоко плевать что тут пишут) не имен не фамилий, ни фото,поди свищи постороннему читателю кто там этот адвокат и какое это по счету заседание было)
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§ таноми52
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.01.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,вот не верю я, что Абайка платный тролль! У нас что, в стране тоже есть компания «Агентство интернет-исследований" (офис в Ольгино)?
По мне, так он просто слишком болтливый юноша ещё пока без стержня твёрдых жизненных позиций. Он их нарабатывает. Отсюда иногда двойственность суждений. То так повернёт, то эдак. Грамотёшки не хватает, но не лишён способностей. И знаний за время присутствия на форуме заметно накопил.
Что-то слишком сурово форум к нему относится. Видно, очень хочется иметь подобного ольгинскому противника. А если нет, то назначим?
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//есть компания «Агентство интернет-исследований" (офис в Ольгино)?//



Такие и в США есть и в Израиле и даже в Китае) ну а нам сам Нан велел))) думаю есть такие вот жду приглашения от них(

Цитата-//А если нет, то назначим?//


Без проблем) можно меня) я уже привык,да и как-то даже греет самолюбие)
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
делал Доцент

Славик из Ершовки...помню
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§ Маркс
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.01.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?)

Цитата:
Victor Yang:
Абайка предлагает конструктивно подойти к содержанию статьи

Victor Yang и abaika95 зря обижаются на адресованную им критику. Просто их высказывания по некоторым темам воспринимаются либо как наивные измышления завсегдатаев детских садов, либо как типичный акиматовский формализм. Журналист в статье высветил определенную проблему, высказал свое мнение и отношение к этой проблеме. Причем тут какие-то видео и аудио подтверждения какого-то конкретного случая?

Получается, что если колумнист поднимает в газетной статье проблемы общества или, наоборот, высказывает свое полное и безоговорочное удовлетворение неким вопросом, то всенепременно должен проиллюстрировать материал видео или аудио доказательствами? То есть, когда блогер видит заплеванный тротуар или мусорный мешок возле подъезда, то не сделав фотографии плевка и не узнав фамилию автора сего непотребства не может обсудить в прессе проблему свинства в общественных местах? Интересно, как же тогда писали статьи в те далекие времена, когда не было средств звуко и видеозаписей? Ведь всем известно, что журналистика - одна из древнейших профессий.

Попытки вышеуказанных форумных "героев" свести любую проблему в конкретную плоскость преступлений и наказаний с фамилиями, портретами подсудимых и видеорядом их противоправных деяний, позволяют с большой долей вероятности определить их род деятельности. Учитывая умение писАть, отнести их к дошколятам никак не получается, как бы всем этого не хотелось. Но учитывая, что безудержный формализм и бюрократия всенепременно присущи работникам госорганов, сама собой напрашивается принадлежность Victor Yang и abaika95 к непобедимой армии чиновников или к органам охраны правопорядка.
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§ ACROS
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если эти вышеназванные люди привыкли к ЖЕЛЕЗНОМУ ПОРЯДКУ, у них в своей комнате ВСЁ разложено по полочкам ОДИН РАЗ и на всю жизнь: ЧЁРНОЕ- ЭТО ЧЁРНОЕ; БЕЛОЕ-ЭТО БЕЛОЕ. Сколько людей, столько и мнении. Может они по своему характеру ПЕДАНТЫ, или пошли в ОТРИЦАЛОВКУ к любому мнению (есть и такой склад людей). Я не думаю что в гос.органах и правоохранительных органах работают одни СИСТЕМНЫЕ люди; глядя на наше житие-битие, подозреваю как раз и НАОБОРОТ. И наверное существует, некая моральная, невидимая ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Нельзя же им сразу в лоб: РЕДИСКА.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.01.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//То есть, когда блогер видит заплеванный тротуар или мусорный мешок возле подъезда, то не сделав фотографии плевка и не узнав фамилию автора сего непотребства не может обсудить в прессе проблему свинства в общественных местах?//



Некорректное сравнение по моему Мнению) понимаю если в статье приводился срез нескольких разных заседаний вот мол была на 5 судах и на 4 из них адвокаты хамили а присутствующие там госслужащие хихикали и в носу ковырялись, тогда я думаю и можно вопрошать во все услышание,вот мол этики у наших чиновников маловато,куда смотрят советы по этике? Да и то и в этих случаях без конкретики и фактов сложно воспринимать




Ну тут то конкретное судебное заседание,конкретный истец,конкретный адвокат,конкретные ответчики хоть и не названы по фамилиям и по дате непонятно когда это было) и есть конкретный проходящий вскользь через всю статью вывод "не этичные чиновники молча поддакивали охамевшему адвокату,куды мы катимся?"

У меня как у вдумчивого читателя своей любимой газеты "НГ" возник вопрос а есть ли подтверждения написанного в статье?) И если даже есть,почему на этом конкретном примере "грубости" адвоката не поднять вопрос о привлечении его к оствественности?)

Вот и все) опять же никого не оскорбил,ярлыки не вешал,просто мнение на мнение) думаю вполне демократично)
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