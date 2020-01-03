abaika95 Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил #59





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2439

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:21 Цитата-//То есть, когда блогер видит заплеванный тротуар или мусорный мешок возле подъезда, то не сделав фотографии плевка и не узнав фамилию автора сего непотребства не может обсудить в прессе проблему свинства в общественных местах?//







Некорректное сравнение по моему Мнению) понимаю если в статье приводился срез нескольких разных заседаний вот мол была на 5 судах и на 4 из них адвокаты хамили а присутствующие там госслужащие хихикали и в носу ковырялись, тогда я думаю и можно вопрошать во все услышание,вот мол этики у наших чиновников маловато,куда смотрят советы по этике? Да и то и в этих случаях без конкретики и фактов сложно воспринимать









Ну тут то конкретное судебное заседание,конкретный истец,конкретный адвокат,конкретные ответчики хоть и не названы по фамилиям и по дате непонятно когда это было) и есть конкретный проходящий вскользь через всю статью вывод "не этичные чиновники молча поддакивали охамевшему адвокату,куды мы катимся?"



У меня как у вдумчивого читателя своей любимой газеты "НГ" возник вопрос а есть ли подтверждения написанного в статье?) И если даже есть,почему на этом конкретном примере "грубости" адвоката не поднять вопрос о привлечении его к оствественности?)



Вот и все) опять же никого не оскорбил,ярлыки не вешал,просто мнение на мнение) думаю вполне демократично)