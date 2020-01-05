ACROS Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 86

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:38 Надо этот вопрос( своевременной очистки дорог и внутридомовых территории) решать КАРДИНАЛЬНО: согласно Правилам городского благоустройства МАКСИМАЛЬНЫЙ срок очистки - это 3(три) дня: если за это время не очистили, ЖОЛ ПОЛИЦИЯ составляет акт и направляет Предписание о нарушении ПДД и несоответствии дорожного полотна Закону о безопасном даижении в адрес руководителей коммунальных служб. Можно и Общественный Совет подключить( для чего же их создали, не для "одобрямс" в конце то концов, он же ОБЩЕСТВЕННЫЙ, а не карманный). Я думаю на несколько актов в течении этой зимы уже набралось. И поднять этот вопрос на предстоящих, так называемых ОТЧЁТНЫХ ВСТРЕЧАХ АКИМОВ С НАСЕЛЕНИЕМ: почему ПЛОХО, что СДЕЛАНО и кто НАКАЗАН.