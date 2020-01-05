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§ NG.kz
Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10 января?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил на брифинге в ДП Костанайской области начальник управления миграционной службы Кайрат ДУТПАЕВ, с 10 января всем иностранцам, приехавшим в Казахстан на срок до 30 календарных дней, не нужно регистрироваться в полиции.
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§ drakon
Re: Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18220
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небойтесь, не приеду я к вам... :lol: :oops:
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§ Гога
Re: Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.01.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

---Насколько я знаю , жители Шенгенской зоны могут жить и работать в любой стране Шенгенского союза без всяких разрешений и ограничений ??
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§ drakon
Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10 января?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18220
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
любой стране Шенгенского союза без всяких разрешений и ограничений ??

Жители Евросюза, а это 28 стран... :lol: :lol: :oops:
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§ Гога
Re: Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

----Так нет никаких ограничений в проживании в любой стране ??
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§ Гога
Re: Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
об уведомлении миграционной службы о прибытии к ним иностранцев в течение 3-х календарных дней.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37259?1578289072
-----А если гости - иностранцы приедут на два дня ко мне, потом поедут на два дня к моей сестре , затем ещё к друзьям . И везде на пару дней . И как тут быть??
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