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§ NG.kz
Пересек стоп-линию, пропуская скорую. Придет ли штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В одном из Instagram-пабликов появился видеоролик. Автор публикации интересуется: может ли прийти штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение стоп-линии, если пропустить скорую помощь на перекрестке.
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§ лимон
Re: Пересек стоп-линию, пропуская скорую. Придет ли штраф?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понятия пропустить в ПДД нет, есть требование уступить дорогу
общие положения п.22
уступить дорогу (не создавать помех) - означает, что участник дорожного движения не начинает, не возобновляет или не продолжает движение, не осуществляет какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость;
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