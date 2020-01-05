Цитата: yudjin:

Вот вчера приехал такой трактор, нанятый пкск, к нам во двор... но, с..а, водятлы побросали свои машины с прошлого года, их уже снегом сверху замело, и ушли в загул... так и не нашли одного.... уехал трактор не прочистив.



у нас вчера .также .но у нас две полосы.

одну прочистил,на второй машины стояли-

теперь они стоят за бугром из снега.

теперь этому бугру похоже судьба на очищенную часть переместиться.

посмотрим вечером.