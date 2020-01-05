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≡ Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 января. Жители нового мкрн Северный не могут выехать на работу, все засыпано снегом.
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§ yudjin
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
yudjin


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Сообщений: 6319
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в городе за наши деньги например чистят в улицах между домами, пкск нанимает трактор.

ну не во всех дворах конечно, но пытаются.
Вот вчера приехал такой трактор, нанятый пкск, к нам во двор... но, с..а, водятлы побросали свои машины с прошлого года, их уже снегом сверху замело, и ушли в загул... так и не нашли одного.... уехал трактор не прочистив.
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§ самый умный
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 06.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в городе за наши деньги например чистят в улицах между домами,


Мы так-то тоже налоги платим. Но почему-то вам за ваши деньги чистят, а нам за наши - нет.
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§ alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот вчера приехал такой трактор, нанятый пкск, к нам во двор... но, с..а, водятлы побросали свои машины с прошлого года, их уже снегом сверху замело, и ушли в загул... так и не нашли одного.... уехал трактор не прочистив.


у нас вчера .также .но у нас две полосы.
одну прочистил,на второй машины стояли-
теперь они стоят за бугром из снега.
теперь этому бугру похоже судьба на очищенную часть переместиться.
посмотрим вечером.
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* Добринцофф
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Добринцофф


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Сообщений: 6902
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
P/S2 Утром выходим на улицу, смотрим на состояние дорог... сможем проехать - едем на авто, нет - идем пешком на автобус. Именно так я и поступаю, да и многие жители я думаю тоже.

Вам повезло,надо всего то доехать или дойти до работы,а у меня как и многих других работа на колёсах и без машины я ни куда.
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