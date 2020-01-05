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≡ Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году в Рудном на улице Ленина заменили уличное освещение. Старые бетонные опоры убрали, установили новые – металлические. И вот через полгода некоторые опоры основательно "повело".
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§ сайлау курманов
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3384
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.01.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем помешали старые опоры, ах да, чтоб ночной мажор во время ночных гонок по улицам города не убился врезавшись в бетонную опору, как же так вышло
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§ Тот самый
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чиновник:
но потом он снова «стреляет» в этом же месте


Коротит кабель что ли в муфте? Может что-то не так делаете не так? Если "снова и снова стреляет". Многоэтажки ж имеют подземные вводы и работают. А тут какой-то столб подключить не можете.

Даже под водой кабели прокладывают уже лет 150, между Европой и Америкой лежат несколько в солёной воде, бывает их выводят из строя, но ремонтируют и ничего не "стреляет". А вообще можно вернутся к кострам или газовому освещению улиц, если новые технологии пока освоить не можем.

Цитата:
Кушмурунец23:
Кстати, а не пора ли вернуть Рудному его первоначальное истЕрическое название?


Ох! Неужели уже и про Рудный легенду придумали? Учитывая очень слабую фантазию местных историков, предположу, что это какой-нибудь Темир батыр?
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