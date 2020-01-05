Цитата: Чиновник:

но потом он снова «стреляет» в этом же месте



Коротит кабель что ли в муфте? Может что-то не так делаете не так? Если "снова и снова стреляет". Многоэтажки ж имеют подземные вводы и работают. А тут какой-то столб подключить не можете.



Даже под водой кабели прокладывают уже лет 150, между Европой и Америкой лежат несколько в солёной воде, бывает их выводят из строя, но ремонтируют и ничего не "стреляет". А вообще можно вернутся к кострам или газовому освещению улиц, если новые технологии пока освоить не можем.



Цитата: Кушмурунец23:

Кстати, а не пора ли вернуть Рудному его первоначальное истЕрическое название?



Ох! Неужели уже и про Рудный легенду придумали? Учитывая очень слабую фантазию местных историков, предположу, что это какой-нибудь Темир батыр?