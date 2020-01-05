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≡ Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 января. Жители нового мкрн Северный не могут выехать на работу, все засыпано снегом.
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§ самый умный
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 05.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году мкр Северный в Заречном вообще почти не чистят. Наверное, деньги экономят, на переименование.
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§ alex_60
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
красиво. зима. снег.деревня.
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§ Мишаня
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Наверное, деньги экономят, на переименование.

Конечно. Как только пройдут ономастическое изменения, снег сам будет собираться в кучи. А по ночам кучи будут нигилироваться с улиц.
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§ drakon
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18220
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
красиво. зима. снег.деревня.

Красиво, не спорю... :lol: ;-)
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§ alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Красиво, не спорю..


еще бы лошадку с санями.
везущую хворосту воз.
деревня же.
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§ drakon
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18220
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
деревня же. Профайл

Откуда хворост?
Деревев то - невидно... :lol: :-o
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§ alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Откуда хворост?


из лесу,вестимо.
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§ Я
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
из лесу

Костанай ближе . И хворост, и елки.
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* лимон
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.01.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если скорой или пожарным надо будет проехать? не до стихов будет
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§ Ольга Колоколова
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2384
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.01.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь акима Костанайского района Анара Кызыкенова прокомментировала народную новость:
- С 1 го числа 2020 года 5 единиц спецтехники работают на полную можность, на ночь закреплена 1 единица техники для экстренного реагирования. На данный момент 3 единицы техники работает по маршрутам автобуса, и после окончания работ будет вновь очищен мкр Северный. Все дороги по Заречному были очищены на 4.01.2020 год, ночью был сильный юго-восточный ветер, снег за ночь намело, просим вас относиться с терпением.
Утром техника подрядчика выезжает после восьми. Мы сейчас будем с ними вести переговоры, чтобы они выезжали утром рано, чтобы к выхожу людей из дома дороги были расчищены.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 05.01.2020 - 17:19]
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§ dandiv
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно немного перефразировать автора? Жители частного сектора Костаная не могут выехать на работу, все засыпано снегом- и какие проблемы? Не можешь выехать, иди пешком - именно этим руководством многие жители пользуются. P/S Улицы не буду указывать, так как думаю что это ничего не даст - ситуация вроде везде одинаковая. P/S2 Утром выходим на улицу, смотрим на состояние дорог... сможем проехать - едем на авто, нет - идем пешком на автобус. Именно так я и поступаю, да и многие жители я думаю тоже. P/S3 В снежную погоду, даже по городу сразу снег не чистят - ждут когда перестанет идти (экономия топлива), а когда уже колесами утрамбуют снег, то пытаются прочистить, но это не всегда удается. Поэтому у нас потом стиральная доска на дорогах... а еще реагентами посыплют и становится еще хуже - где смогли прошкрябать, то после реагентов там грязь и асфальт, а где не дошкрябали, то реагенты снег не растопили до асфальта и получаются бугры. В итоге ездить вообще невозможно (Давайте об этом покричим?). Интересно, в развитых странах почему-то снег начинают чистить сразу, а у нас нет... а ведь мы вроде стараемся в этот список попасть ,но только нам до этого еще далеко. Может денег мало выделяют дорожным службам, или достаточно, но они вовремя не исполняют положенную работу?
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§ alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стонет и стонет Этот Северный.
Автобусы не ходят, дороги не чистят.
Надо было думать где жить собираетесь.
На блюдечке все им надо.
В городе то центральные улицы только почистили.
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§ самый умный
Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 06.01.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Надо было думать где жить собираетесь.


Да че мелочиться-то? Давайте уж сразу все деревни позакрываем и дружненько в Астану жить.
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§ alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Давайте уж сразу все деревни позакрываем


в деревнях и не чистят.я уж не говорю про дальние аулы.
рядом, в Мичурине был недавно, никто там не чистит.
наняли бы трактор , да почистили в северном, делов то.
в городе за наши деньги например чистят в улицах между домами,
пкск нанимает трактор.
в гаражных кооперативах тоже самое.
в городе только магистральные улицы чистят,и где автобусы ходят.
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