dandiv Re: Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 842

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:30 А можно немного перефразировать автора? Жители частного сектора Костаная не могут выехать на работу, все засыпано снегом - и какие проблемы? Не можешь выехать, иди пешком - именно этим руководством многие жители пользуются. P/S Улицы не буду указывать, так как думаю что это ничего не даст - ситуация вроде везде одинаковая. P/S2 Утром выходим на улицу, смотрим на состояние дорог... сможем проехать - едем на авто, нет - идем пешком на автобус. Именно так я и поступаю, да и многие жители я думаю тоже. P/S3 В снежную погоду, даже по городу сразу снег не чистят - ждут когда перестанет идти (экономия топлива), а когда уже колесами утрамбуют снег, то пытаются прочистить, но это не всегда удается. Поэтому у нас потом стиральная доска на дорогах... а еще реагентами посыплют и становится еще хуже - где смогли прошкрябать, то после реагентов там грязь и асфальт, а где не дошкрябали, то реагенты снег не растопили до асфальта и получаются бугры. В итоге ездить вообще невозможно (Давайте об этом покричим?). Интересно, в развитых странах почему-то снег начинают чистить сразу, а у нас нет... а ведь мы вроде стараемся в этот список попасть ,но только нам до этого еще далеко. Может денег мало выделяют дорожным службам, или достаточно, но они вовремя не исполняют положенную работу?