Серый волк Re: Как будем различать два Тобыла? #11





(Пользователи) Сообщений: 11014

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:58 Да кстати исторически несколько населённых пунктов были названы одинаково.

Но это не города, а малые городки, иногда меньше аула.

Это было очень давно, когда скакали ковбои на лошадях и Леви Страус ещё может быть не сшил первые джинсы Левайс!



Но там никто не вправе вмешиваться в управление штатом по таким вопросам, а штат не имеет возможности навязывать жителям. А жители как то не горят желанием "шатать труба свой дом".

Несмотря на некоторые неудобства, там созданы четки механизмы чтоб не путать.

А название Москва приносит сейчас очень хорошие дивиденды от корреспондентов делающих забавные весёлые репортажи и от туристов проезжающих по шоссе и заезжающих в городок попить кофе в местном заведении или посидеть в Макдоналдсе.

Ну примерно как если бы Ольга Лихограй отправилась в городок Берлин Челябинской области за репортажем, в ходе которого знакомясь с жителями и интевьюируя слопала бы пару ланчей в местных заведениях с фотографом, купила бы минеральной воды и кофе. Если бы дело было в Америке это бы отлично использовал местный бизнес, подстраивающий свою работу.

Но и в России я был в очень труднодоступной деревне под названием БУДУЩЕЕ.

Так вот там один из местных жителей отлично наловчился давать интервью и частично превратил свой дом в полумузей. Оказалось классное подспорье и веселуха ещё та! За лето полтора десятка корреспондентов и съемочных групп.

Там только из-за этого ферма выжила и остальное.



Кстати отличная идея для населённого пункта "Красный передовик".

Трасса рядом, от города близко. Красных флагов и лениных ещё много!