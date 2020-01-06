dandiv Re: АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 842

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:53 В Казахстане 6 января не будут работать автоЦОНы.

Это связано с неполадками в работе новой информационной системы МВД. 6 января 2020 года автоЦОНы страны не будут оказывать услуги для населения, сообщает "Правительство для граждан". "В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОНов, 6 января автоЦОНы не будут работать. Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении. О восстановлении работы спецЦОНов будет сообщено дополнительно

informБюро