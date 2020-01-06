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§ NG.kz
АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это касается и всех казахстанских спецЦОНов. Причина - пусконаладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования, изготавливающего водительские удостоверения.
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§ dandiv
Re: АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.01.20 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане 6 января не будут работать автоЦОНы.
Это связано с неполадками в работе новой информационной системы МВД. 6 января 2020 года автоЦОНы страны не будут оказывать услуги для населения, сообщает "Правительство для граждан". "В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОНов, 6 января автоЦОНы не будут работать. Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении. О восстановлении работы спецЦОНов будет сообщено дополнительно
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