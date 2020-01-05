Цитата: abaika95:

А "терран ПутЕн" это устоявшийся троллинг на вопли о кровавом диктаторе от демшизы и сетевых либеройдов

Троллинг был бы понят, если бы не было у тебя частых орфографических ошЫбок (прости, но это есть). Ну или выделить каГ-то надо.