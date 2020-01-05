NG.kz Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10 января?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:03 Как сообщил на брифинге в ДП Костанайской области начальник управления миграционной службы Кайрат ДУТПАЕВ, с 10 января всем иностранцам, приехавшим в Казахстан на срок до 30 календарных дней, не нужно регистрироваться в полиции.

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