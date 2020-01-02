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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну всё равно, применительно к этому случаю, совсем нельзя сказать что сделано "по-тихому

Нет конечно, в Золотом колосе" страсти кипели,было очень шумно тогдашний аким Костанайского района Ахметов грозился даже полицию призвать на помощь.
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* Гога
Новый город появился в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1870
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой замечательный диалог Немца и Канадца

----**Большое видится на расстоянье.** Может иногда надо прислушиваться к таким диалогам?

[Исправлено: Гога, 05.01.2020 - 14:22]
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§ Николаич I
Re: Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Цитата: abaika95: Так переименовали то ещё в 18 году) В 2018 были так называемые общественные слушания,а по факту горстка чиновников из акимата приняла решение за всех Затобольцев. Переименовали именно 1 января 2020г,так как последнее слово было за президентом и он его к всеобщему сожалению сказал.

Тогда они только пытались это сделать, переименовать и статус поменять. Но тогда президентом был Назарбаев, который лично посещал наш посёлок. Он покрутил пальцем у виска, а может и не крутил))) Но, насколько мне известно, сказал что какой это город, деревня деревней, вот и не подписал этот бредовый указ. А Токаев явно здесь ни разу не был, ему мозги запудрили, он и подписал.
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-Макса //Статус чего? Русского языка? ))Давно пора, а то сделали его языком межнационального общения, и пока еще многонациональный Казахстан говорит на нем. И будет говорить.//



Цитата Електрона-//Да говорящие то могут и совсем уехать. А вот на другом языке ещё и говорить то не все научились, а про писать вообще промолчу. Смутно всё как то.//



Это вы Гога к этому диалогу советовали прислушаться?) Философия зашкаливает) я уж лучше голубой огонек на "России" посмотрю) информативней будет)
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но, насколько мне известно, сказал что какой это город, деревня деревней, вот и не подписал этот бредовый указ//



В СМИ где-то просочилось?) Или из достоверных источников?)
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§ Николаич I
Re: Новый город появился в Костанайской области
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Просочилось, он сказал не лично мне. Но это самое разумное объяснение почему 2 года этого не делали. Ведь он был здесь лично и видел что из себя представляет наша "заболотовка"))) Так что я склонен верить что было именно так.
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§ abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так что я склонен верить что было именно так//



А ну если так) то верьте)
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§ alex_60
Новый город появился в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затоболовка же вроде просто поселком была, даже не поселком городского типа.
Это как из первобытного-общинного строя минуя Все стадии сразу в капитализм.
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§ alex_60
Новый город появился в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь там запретят свиней, Коров держать.
Живность всякую.
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§ alex_60
Новый город появился в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Нан не подписывал. Токаев подписал.
Почему то.
Вспомнилась, когда он заявил,
Срочно решить вопрос с единственной школой с казахским языком обучения в Кустанае, которую закрывают.
Явно же он информацией достоверной не владел, кто-то так поднёс.
Может и тут так?
Неужели не проверяет? 2
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Затоболовка же вроде просто поселком была, даже не поселком городского типа. Это как из первобытного-общинного строя минуя Все стадии сразу в капитализм.

При СССР Затобольск назывался п.г.т.Затобольск то есть посёлок городского типа.
Цитата:
alex_60:
Теперь там запретят свиней, Коров держать. Живность всякую.

Дураков нет,никто уже не держит не выгодно,да и кто будет этим заниматься,старики не могут,а молодёжи нафик не надо в дерьме копаться.
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* Гога
Новый город появился в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1870
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы Гога

-----Насколько мне помнится -ещё в советское время предлагали присоединить к городу ??
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