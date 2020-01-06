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§ NG.kz
Декретные выплаты и социальные пособия в 2020 году. Что изменится?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсии увеличены на 7%, а социальные выплаты – на 5% по сравнению с 2019 годом. Informburo.kz совместно с Министерством труда и социальной защиты населения рассказывает, как изменятся пенсии, декретные выплаты и социальные пособия в этом году.
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§ maxsaf
Re: Декретные выплаты и социальные пособия в 2020 году. Что...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсии увеличены на 7%, а социальные выплаты – на 5%

А инфляция составила 5.4%. Значит надо было написать, что пенсию подняли на 1.6% а соцвыплаты уменьшились на 0.4%. Так честнее.
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