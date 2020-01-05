Butch Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 354

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:04 Цитата: maxsaf:



Вообще ничего из предложенного не случится! Сейчас у нас всё сильно по упрощённым схемам, в духе "ресайклинга" на грунтовых дорогах (хотя технология подразумевает наличие твердого искусственного покрытия, или хотя бы его остатков).

За что тут придираться? Экономия скорее всего хорошая. Опоры в скором времени упадут только если совсем уж рас....яи делали. Ну будет их покашивать зимою, летом-то распрямятся. А там, пока эти "изгибы" возымеют окончательный разрушающий результат, уже всё поменяется, и новым сотрудникам акимата и в частности ЖКХ тоже нужно будет чем-то заниматься.