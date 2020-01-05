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≡ Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году в Рудном на улице Ленина заменили уличное освещение. Старые бетонные опоры убрали, установили новые – металлические. И вот через полгода некоторые опоры основательно "повело".
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§ lelik1375
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 05.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вон, на Чкалова, где ввод подземный через одну косые-кривые. Еще и пол года не простояли.
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§ drakon
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18220
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опоры скоро - упадут... :-o
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§ olegggon
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2015 году премьер министра Ахметова посадили как раз за "не те" опоры освещения.
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§ КГСПС
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
КГСПС


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Сообщений: 976
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь выделят деньги на разработку ПСД по укреплению опор и вперёд дальше осваивать, то бишь пилить.
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§ Butch
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.01.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так запланировал проектировщик

Фундамент под опору заливаемый "на месте" вместо произведённого в заводских условиях тоже проектировщик запланировал, а если да, он тоже дорожит своей лицензией? Чем якобы занимается частная экспертиза.

Цитата:
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?

Потому, что этот тип опор не предназначен для прокладки воздушных линий электропередачи.
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§ maxsaf
Re: Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4718
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Потому, что этот тип опор не предназначен для прокладки воздушных линий электропередачи.

Ну тогда либо лицензию кто-то потеряет, либо посадят.
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§ Butch
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вообще ничего из предложенного не случится! Сейчас у нас всё сильно по упрощённым схемам, в духе "ресайклинга" на грунтовых дорогах (хотя технология подразумевает наличие твердого искусственного покрытия, или хотя бы его остатков).
За что тут придираться? Экономия скорее всего хорошая. Опоры в скором времени упадут только если совсем уж рас....яи делали. Ну будет их покашивать зимою, летом-то распрямятся. А там, пока эти "изгибы" возымеют окончательный разрушающий результат, уже всё поменяется, и новым сотрудникам акимата и в частности ЖКХ тоже нужно будет чем-то заниматься.
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* Кушмурунец23
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.01.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Снимок сделан на пересечении улиц Ленина и Гагарина

Как так? Гагарины-Ленины? И ни одной улицы в честь Нурсултана Абишевича и его соратников? Прямо какие то двойные стандарты, чем там занимается господин Гаязов!

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.01.2020 - 22:37]
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* Victor Yang
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12345
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Как так? Гагарины-Ленины? И ни одной улицы в честь Нурсултана Абишевича и его соратников? Прямо какие то двойные стандарты, чем там занимается господин Гаязов!

Первым делом, первым делом - областные центры
Ну а рудные, а рудные - потом...
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* Кушмурунец23
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.01.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Первым делом, первым делом - областные центры Ну а рудные, а рудные - потом...

Ну только если так, надеюсь что уже инициативная группа готовится? Жалко что в Рудном не проживают такие инициаторы как Жалыбин и Винниченко!
А то не совсем справедливо получается... обидно даже за Рудный!
Кстати, а не пора ли вернуть Рудному его первоначальное истЕрическое название?

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.01.2020 - 23:12]
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§ maxsaf
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4718
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Кстати а не пора вернуть Рудному его первоначальное истЕрическое название?

Не знаю, как насчет Рудного, а вот Кустанай россияне заранее начали в честь второго президента называть: Кас-Танай.)) А многих почему-то раздражает такое произношение ))
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§ Butch
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.01.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
И ни одной улицы в честь Нурсултана Абишевича и его соратников

И вот только за одно это, за то что хотя бы этой чухнёй не занимается, пусть лучше будет он вместе с колесом, чем какой-нибудь "недалёкий и рьяный" с единственным навыком - перестановки букв алфавита, КПД от которого меньше чем всё от того же колеса.
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* Кушмурунец23
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.01.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
пусть лучше будет он вместе с колесом,

:lol: :lol: :lol:
он когда у нас был акимом района любил столбы освещения, кое какие ограждения в розовый цвет красить...
Жалко что здесь нельзя свои комменты удалять, а ведь могут и занятся переименованием. Скажут, что народ типа Кушмурунец23 требует переименовать... :lol: :lol: :lol:
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* Кушмурунец23
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.01.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в честь второго президента называть: Кас-Танай

:lol: 8-) :lol:
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