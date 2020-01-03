Цитата: Хозяин:

поэтому нанять грамотно пишущих и с уровнем интеллекта чуть выше среднего - это не проблема.

Абайка - грамотно пишущий?

А ведь это фактор - лично я не очень грамотного человека всерьёз не особо воспринимаю. Да и среди кого здесь, на форуме, проводить пропаганду? Очень неэффективно хотя бы из-за количества участников. И ещё фактор: суть капитализма - меньше работы и больше денег. Нафига в конкретно этой статье что-то писать?



Цитата: Хозяин:

а по мне статья как раз про чиновников - и сам адвокат из бывших прокурорских

Бывший - не настоящий. Он уже не чиновник, государство не представляет.

Цитата: Хозяин:

речам его паскудным акиматовские с удовольствием внимали

Про удовольствие в статье ни слова. Скорее, это безразличие. Вот представь - тебе несколько часов треплет нервы истец, ты устал, хочешь собраться с мыслями. Тут кто-то левый начинает давать указания и ты понимаешь - чтобы спорить с ним нужны силы, а они у тебя на исходе. Да, по-хорошему нужно одёрнуть, но все люди, все человеки, а за глаза говорить - уже не очень хорошо.