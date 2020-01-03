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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции.
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души

А выполняет команду "Ату" от хозяев . Стоило намекнуть - и покатились ярлыки. Те, чьи ярлыки вы на него клеите просто позвонят в дверь или пришлют приглашение. И не откажитесь, а пойдёте и будете утверждать, что вас взломали
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§ Victor Yang
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12340
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
поэтому нанять грамотно пишущих и с уровнем интеллекта чуть выше среднего - это не проблема.

Абайка - грамотно пишущий? :lol:
А ведь это фактор - лично я не очень грамотного человека всерьёз не особо воспринимаю. Да и среди кого здесь, на форуме, проводить пропаганду? Очень неэффективно хотя бы из-за количества участников. И ещё фактор: суть капитализма - меньше работы и больше денег. Нафига в конкретно этой статье что-то писать?

Цитата:
Хозяин:
а по мне статья как раз про чиновников - и сам адвокат из бывших прокурорских

Бывший - не настоящий. Он уже не чиновник, государство не представляет.
Цитата:
Хозяин:
речам его паскудным акиматовские с удовольствием внимали

Про удовольствие в статье ни слова. Скорее, это безразличие. Вот представь - тебе несколько часов треплет нервы истец, ты устал, хочешь собраться с мыслями. Тут кто-то левый начинает давать указания и ты понимаешь - чтобы спорить с ним нужны силы, а они у тебя на исходе. Да, по-хорошему нужно одёрнуть, но все люди, все человеки, а за глаза говорить - уже не очень хорошо.
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Чувак за несколько месяцев наплодил 2,5 тыс комментов из которых 99% в поддержку чиновников.//



Ну приводите сотню моих комментов где я в спорной ситуации пишу

Назарбаев бох,чиновники боги,ЖКХ молодцы,полиция молодцы,да и вообще все молодцы)



Цитата-//То, что анонимный тролль не верит одному из лучщих журналистов страны//


Ну вы то с именем на форуме) вообще не анонимно сидите)

я представте себе иногда не верю даже "лучшим" журналистам соседней страны,Соловьёву,Киселеву и Познеру) бывает и метры ошибаются)
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§ Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
не учат правильно делать цитаты на форуме НГ

А должны ? У вас завышена самооценка и не впервые вы пытаетесь навязать свое мнение . Профессионально ли это ? В отличии от него, ваше ремесло известно

[Исправлено: Я, 05.01.2020 - 20:13]
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* abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.01.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Щас ход адвоката. И он точно читает, но ничего не сделает. На кону - лицензия//



Так ход или не ход если он ничего не собирается делать?)
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