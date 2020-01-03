Цитата: Victor Yang:

неплохо бы видеодоказательства - журналисту на слово не верит

Это колонка "Мнение" в газете, которая по определению не может иметь не видео ни каких иных доказательств.

То, что анонимный тролль не верит одному из лучщих журналистов страны и требует каких-то доказательств не делает тролля уважаемым членом сообщества, а журналиста не опускает до уровня "блогера-акына".

Цитата: Victor Yang:

таковые вряд ли будут в гос учреждениях - ставок таких нет, обязанностей и без того достаточно, чтобы здесь на форуме писать

К сожалению бюджеты на госзаказ и пропаганду уже давно составляют десятки миллиардов тенге и только растут год от года, поэтому нанять грамотно пишущих и с уровнем интеллекта чуть выше среднего - это не проблема.

Чувак за несколько месяцев наплодил 2,5 тыс комментов из которых 99% в поддержку чиновников.

Серого волка самого уже давно бешенная собака покусала и ему коррупция и бездарное госуправление уже в 100% случаев мерещатся. Но я его понимаю (хотя и не поддерживаю) - "обжогшись на молоке - дует на воду". Верит в сказку про нерадивых местных чиновников и умного и честного президента.Цитата: Victor Yang:

В статье высказаны претензии не к гос.структуре, не к чиновнику высокопоставленному, а к физическому лицу в частной беседе, который "учил" чиновников как надо обходиться с народом

а по мне статья как раз про чиновников - и сам адвокат из бывших прокурорских и речам его паскудным акиматовские с удовольствием внимали, а должны были одёрнуть, а может даже и выгнать и договор с ним рассторгнуть, а если молча удалились после замечания Катковой, то значит согласны с ним, несмотря на всю свою этику госслужащего и пр. стандарты, которые только на бумаге для них .