Цитата: Добринцофф:

Цитата: abaika95: Так переименовали то ещё в 18 году) В 2018 были так называемые общественные слушания,а по факту горстка чиновников из акимата приняла решение за всех Затобольцев. Переименовали именно 1 января 2020г,так как последнее слово было за президентом и он его к всеобщему сожалению сказал.

Тогда они только пытались это сделать, переименовать и статус поменять. Но тогда президентом был Назарбаев, который лично посещал наш посёлок. Он покрутил пальцем у виска, а может и не крутил))) Но, насколько мне известно, сказал что какой это город, деревня деревней, вот и не подписал этот бредовый указ. А Токаев явно здесь ни разу не был, ему мозги запудрили, он и подписал.