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Хозяин:
С каких пор тупое забалтывание проблемы и смещение акцентов с важного на второстепенные мелочи стало конструктивным?
Где же он в данном случае смещает акценты? Сказал что неплохо бы видеодоказательства - журналисту на слово не верит и вообще - с ним было бы проще что-либо сделать с тем адвокатом. Разве он не прав в последнем?
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Хозяин:
Для большинства уже давно ясно, что этот виртуальный персонаж здесь не по зову души, а по приказу начальства.
Тебя серый волк укусил? Если он и "работник", то очень ответственный! А таковые вряд ли будут в гос учреждениях - ставок таких нет, обязанностей и без того достаточно, чтобы здесь на форуме писать. Бывали здесь такие - обычно нехитрый ник и бездушное нурлыкуновское сообщение. Если он и троллит, то, скорее всего, от избытка свободного времени и отсутствия других развлечений.
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Хозяин:
а забалтывать проблемы, докапываться до мелочей, отвлекать внимание, и пр. функции платных троллей.
Вот в данном случае - для чего это? В статье высказаны претензии не к гос.структуре, не к чиновнику высокопоставленному, а к физическому лицу в частной беседе, который "учил" чиновников как надо обходиться с народом. Не думаю что чиновники прямо конспектировали его "инструкции".