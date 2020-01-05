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§ NG.kz
Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение тишины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принятым законом предусматривается, что промежуток времени, в который запрещено шуметь, увеличится. Также теперь ужесточится ответственность владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины.
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§ Serg_Jyk
Re: Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение...
Serg_Jyk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 05.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы своим соседям показать :-) :-) :-)
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§ Kot_Anubis
Re: Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"двойного налогооблАжения" - проверочное слово лАжа?
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§ Сергей_я
Re: Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще б механизм был, как наказывать то. А то закон есть, а исполнить его не возможно.
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§ Тимур Гафуров
Re: Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 479
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 05.01.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kot_Anubis:
"двойного налогооблАжения" - проверочное слово лАжа?

Исправили. Спасибо
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