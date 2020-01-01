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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Будем говорит что вы лицемерка теперь?)



Дело во мне?
Моя прабабка, ходившая аж целый год ещё в церковно-приходскую школу, дочь зажиточного вятского крестьянина, раскулаченного и сосланного с 9-ю сыновьями в места не столь отдалённые,(уцелела, потому что успела выйти замуж за красавца-бедняка) покорно говорила про советскую власть:"Всякая власть от бога!" Это ей в ЦПШ внушили.
Не поэтому ли наши власти так привечают религию?
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§ Victor Yang
Yudjin: Праздничное лицемерие
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12337
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И почему православным нельзя праздновать новый год 1 января? https://3rm.info/main/31515-pochemu-pravoslavnye-ne-prazdnuyut-novyy-god.html Тенденция?) лицемерие? Мракобесие?) Или просто рядовое мнение?)

Еретический какой-то сайт. Между тем, Патриарх Кирилл совершил молебное пение на новолетие.
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Еретический какой-то сайт. Между тем//


Да я то согласен) вы то Йанг надеюсь понимаете что я играю в игру "абсурд ради абсурда") наш президент тоже поздравил народ Казахстана с новым годом) а какие-то еретики мракобесы написали Юджину в комментах что "это плохо" и тот решил эти 3 коммента из "сотни" тенденцией)


В каком-нибудь Ярославле или Пятигорске найдутся фрики которые будут утверждать о "бесовщине нового года" но мы же не будем утверждать что это тенденция политики РФ?) Ума думаю хватит разобраться) и не вешать ярлыки лицемеров)
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§ Vit
Yudjin: Праздничное лицемерие
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накручиваете себя сами. Не кто не что не запретит. Рождество официально выходной. Новый год выходной. Наурыз выходной. Меня ненапригает что б отдохнуть 22 марта. 1 января. Моя сестра замужем за казаха. Директор одной фирмы которую весь город знает. Незкажу. Какой.) мы все люди. Братья. :lol:
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§ Kairat stayer
Yudjin: Праздничное лицемерие
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я тоже, Кайрат, после мощной пьянки, разминаю мозги


Практически алкоголь не употреблял, только бокал шампанского и грамм 150 сухого вина. 31 декабря на традиционном пробеге "Карусель" участвовал, а уже в текущем году 1 января в 12 часов участвовал "Забеге обещаний", организованным впервые Сергеем Биркле и его помощниками. Бежали люди разных возрастов, чисто символически по самочувствию 2020 метров, два круга по километровой трассе и плюс 20 метров, после финиша забегание получается, было очень весело. На выданном специальном листке желаний, каждый участник писал своё обещание и прикреплял на уровне груди. Оказывается такие пробеги проводятся во многих странах 6 год, ну и до нас дошло благодаря энтузиастам.

Со слов организаторов "Забег обещаний"-это мероприятие для всех желающих: цели и задачи дать обещание, исполнить его, тем самым изменить свою жизнь.
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§ Vit
Yudjin: Праздничное лицемерие
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если б мне было 18 лет то да. Завтра бы сел на поезд. Но когда находишься в зрелом возросте, начинаешь уже думать каждый шаг. Да работа есть там для меня. Ну так я и тут столько же получаю. А латиницу, да не кто не будет учить. Не русские не местные. Так и будет находится в подвешаном состоянии. Ещё лет 100 будут корректировать.)
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§ Кушмурунец23
Yudjin: Праздничное лицемерие
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 02.01.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И новому, молодому поколению, которым чуждо и непонятно прошлое "совка" это под силу.

Молодому поколению совсем не чуждо прошлое своих родителей, да есть и другие "молодые"поколения которым на все прошлое да и нынешнее наплевать.
Недавно перед праздником Независимости мне тут написали что в декабрьских событиях 1986 погибли "несколько десятков тысяч " за "родной язык". А я в то время как раз был в столице нашей КазССР и немного в курсе того что там происходило.
Сам день Независимости у нас в Кушмуруне только в рабочие дни для школьников и нескольких пенсионеров полу концерт. Говорят что День скорби по убиенным, для меня не понятно это, а по убиенным в Жанаузене как ? По официальным данным было убито 10 забастовщиков (по неофициальным, вики и другие, намного больше) Выходили же более 1,5 тысячи нефтяников
Код:
"События декабря 1986 стали первым в СССР массовым митингом за конституционные права, провозглашённые руководством Советского Союза. Во время демонстрации митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: «Каждому народу — своего руководителя!», «Нам нужен руководитель — казах!», «Хватит диктовать!», «Идёт перестройка, где демократия?», «Мы за ленинскую национальную политику!» и портреты Ленина"

Молодцы, частично добились своего, к власти пришел казах Назарбаев, но вот Ленина только забыли )))
А вообще, двойные стандарты: тут помню-а там нет! Хорошо ли это?

[Исправлено: Кушмурунец23, 02.01.2020 - 14:30]
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§ Я
Yudjin: Праздничное лицемерие
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Между тем

Так его пение стОит больше, чем концерт Киркорова
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§ самый умный
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 05.01.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
принять как есть и жить дружно и счастливо. Или соблюдать традиции, богатство языка на исторической родине


Если правильно вас понял, вы предлагаете всем несогласным некоренной национальности гражданам эмигрировать из страны на "историческую" родину?

Мой дед родился в Польше, мой отец - в РСФСР (России), я - в Казахской ССР (Казахстане), мне куда уезжать? Где будет моя "историческая родина"? Поясните, пожалуйста, потому что я всегда ею считал Казахстан...

Это вопрос не только к Мишане, это ко всем, кто считает, что если человек говорит по-русски и при этом выглядит не по-азиатски, то у него "историческая родина" не может быть в Казахстане.
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Мой дед родился в Польше, мой отец - в РСФСР (России), я - в Казахской ССР (Казахстане), мне куда уезжать? Где будет моя "историческая родина"?



Немцы, уехавшие на ПМЖ в Германию, видимо решили для себя этот вопрос достаточно легко. Хотя у них, скорее всего, были такие же проблемы с географией.
Так что дело тут не в географии
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§ Victor Yang
Yudjin: Праздничное лицемерие
Victor Yang


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Сообщений: 12337
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Мой дед родился в Польше, мой отец - в РСФСР (России), я - в Казахской ССР (Казахстане), мне куда уезжать? Где будет моя "историческая родина"? Поясните, пожалуйста, потому что я всегда ею считал Казахстан...

Всегда думал что историческая родина определяется по этносу. А кто где родился - неважно.
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