Цитата: Мишаня:

И новому, молодому поколению, которым чуждо и непонятно прошлое "совка" это под силу.

Молодому поколению совсем не чуждо прошлое своих родителей, да есть и другие "молодые"поколения которым на все прошлое да и нынешнее наплевать.

Недавно перед праздником Независимости мне тут написали что в декабрьских событиях 1986 погибли "несколько десятков тысяч " за "родной язык". А я в то время как раз был в столице нашей КазССР и немного в курсе того что там происходило.

Сам день Независимости у нас в Кушмуруне только в рабочие дни для школьников и нескольких пенсионеров полу концерт. Говорят что День скорби по убиенным, для меня не понятно это, а по убиенным в Жанаузене как ? По официальным данным было убито 10 забастовщиков (по неофициальным, вики и другие, намного больше) Выходили же более 1,5 тысячи нефтяников

Код: "События декабря 1986 стали первым в СССР массовым митингом за конституционные права, провозглашённые руководством Советского Союза. Во время демонстрации митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: «Каждому народу — своего руководителя!», «Нам нужен руководитель — казах!», «Хватит диктовать!», «Идёт перестройка, где демократия?», «Мы за ленинскую национальную политику!» и портреты Ленина"

Молодцы, частично добились своего, к власти пришел казах Назарбаев, но вот Ленина только забыли )))

А вообще, двойные стандарты: тут помню-а там нет! Хорошо ли это?



[Исправлено: Кушмурунец23, 02.01.2020 - 14:30]